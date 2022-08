Lukas Van Eenoo vergelijkt verhaal van Westerlo niet met Union SG: "Dat hebben wij niet"

Westerlo is de trotse nieuwkomer in de Jupiler Pro League, maar een vergelijking met Union SG gaat voor Lukas Van Eenoo niet op.

De aanvoerder van Westerlo ziet dat het verhaal van Union SG vorig jaar in de Jupiler Pro League veel trainers heeft doen dromen.

Er wordt ook al gesproken dat Westerlo zo’n verhaal zou kunnen schrijven. “Ploegen die promoveren, surfen vaak op een positieve flow. Ook voor ons geldt dat: ik geloof echt dat we ons zullen tonen”, klinkt het bij Humo.

“Maar wij hebben geen spitsen zoals Deniz Undav of Dante Vanzeir. Bijgevolg is het onrealistisch om van ons hetzelfde te verwachten. Bovendien wordt het een seizoen met drie dalers: dan doe je beter geen gekke uitspraken. Als we uit de problemen blijven en onze identiteit kunnen laten zien, is het seizoen geslaagd.”