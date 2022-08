Volop roteren tegen Lilleström? Mark van Bommel geeft niets prijs: "Vooral niet arrogant zijn, want het wordt niet vanzelfsprekend"

Na de 1-3 in Noorwegen twijfelt niemand aan de kwalificatie van Antwerp in de Conference League. Betekent dat dat Mark van Bommel donderdag heel wat vaste waarden wat rust zal gunnen? Dat wilde de Nederlander niet gezegd hebben.

"Je kan het ook bekijken als máár 3-1, he... Kijk naar Union gisteren, dat weliswaar in een heksenketel aan de bak moest. Het is gewoonweg niet vanzelfsprekend. Laat ons vooral niet arrogant zijn. Wij willen gewoon naar de volgende ronde, de verwachtingen zijn hier heel hoog. We zijn op de goede weg, maar dat geeft geen enkele garantie."

Iemand als Birger Verstraete was vorig seizoen een zekerheidje onder Priske, maar dit seizoen moet de West-Vlaming zich tevreden stellen met korte invalbeurten. "Dat zijn moeilijke hoofdstukken binnen een selectie. Als coach moet je daar duidelijk over communiceren, maar sowieso is het niet makkelijk voor de speler. Ik heb helaas maar elf plekken."

Nieuwkomers Ekkelenkamp, Muja en Avila staan niet op de Europese lijst. Vooral de Argentijn staat te popelen om zijn debuut te maken. "Hij zal minuten maken, maar niet bij het eerste elftal... Helaas, want ik zou hem liever op andere manieren minuten geven (Van Bommel uitte vorige week kritiek op het feit dat er slechts 18 spelers mogen geselecteerd worden in de competitie, red.). We moeten überhaupt bekijken of hij mag meespelen bij de U23. Het probleem is dat we met zoveel wedstrijden zitten, waardoor we geen vriendschappelijke wedstrijden kunnen organiseren. Het is dus zaak om inventief te zijn, maar het lukt ons wel", besluit Mark van Bommel.