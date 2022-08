4 wedstrijden en 114 minuten later: Joachim Van Damme mag vertrekken bij Standard

Standard had in januari 500.000 euro veil om de ervaren Joachim Van Damme binnen te halen. De middenvelder moest de aanjager gaan worden op het Luikse middenveld, maar is daar vooralsnog -mede door blessureleed- niet in geslaagd.

Joachim Van Damme (31) kwam vorig seizoen aan 114 minuten, verdeeld over vier officiële wedstrijden. Dit seizoen haalde voormalige jeugdinternational de selectie van Ronny Deila nog niet. Gazet van Antwerpen weet dat Joachim Van Damme mag vertrekken bij Standard. De Noorse coach van de Rouches heeft het niet gezien in Van Damme, die nochtans erg scherp toekwam bij de start van de voorbereiding. Ondertussen houden enkele clubs uit Jupiler Pro League en Challenger Pro League de situatie van Joachim Van Damme nauwlettend in de gaten. De centrale middenvelder ligt nog tot medio 2024 onder contract.