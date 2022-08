Misschien de naam veranderen naar AC België? 'Milan aast op éénvoudig Rode Duivel om middenveld te versterken'

Waar ligt de toekomst van Albert Sami Lokonga? Arsenal FC ziet de middenvelder nog steeds als een optie voor de toekomst, maar toch is een transfer niet uitgesloten.

Corriere dello Sport weet dat AC Milan interesse heeft in Albert Sambi Lokonga. De spoeling op het Italiaanse middenvelder is immers dun na het vertrek van Renato Sanches. De aftastende gesprekken zijn alvast opgestart. Arsenal staat niet weigerachtig tegenover een vertrek van Lokonga, maar in dat geval moet de juiste constructie worden opgezet.

In Londen lijken de speelkansen van Sambi dan wel beperkt, maar de Gunners zien in het jeugdproduct van RSC Anderlecht nog steeds een wissel op de toekomst. Met andere woorden: een uitleenbeurt behoort tot de mogelijkheden. Ook AC Milan wil daarmee akkoord gaan… als er een realistische aankoopoptie in de overeenkomst wordt opgenomen.