Anderlecht probeert Amuzu te overtuigen om te blijven en winger heeft er wel oren naar

Er ligt een miljoenenbod op tafel, maar toch zijn ze bij Anderlecht niet happig om Francis Amuzu naar Nice te laten vertrekken, zeker niet nu de deal met Manchester City over Sergio Gomez zo goed als rond is.

Velen gaan hen voor gek verklaren, maar Anderlecht doet moeilijk over de transfer van Amuzu, ondanks dat het bod van Nice de 10 miljoen benadert. Voor een speler waar ze een jaar geleden nog hoopten 3,5 voor te krijgen. Maar de situatie is veranderd. Nu Gomez vertrokken is, ziet Felice Mazzu hem als de nummer 1 op de linkerflank en kan hij eindelijk een heel seizoen basisspeler zijn bij Anderlecht, de club van zijn hart.

Daarnaast is er ook het feit dat de supporters hem eindelijk in de armen gesloten hebben. Nog nooit werd zijn naam zo hard gescandeerd in het Lotto Park. Daar zocht hij al jaren naar. Want dat hij paars-wit liever langs de grote poort wil verlaten, staat vast. Uiteraard is er ook twijfel, want hij kan bij Nice de volgende stap in zijn carrière zetten. Bij Anderlecht gokken ze erop dat als een club zoveel geld wil geven voor hem, dat na een jaar in de basis ook nog het geval zal zijn of dat hij zelfs nog meer kan opbrengen.

Sportief gezien wil Mazzu hem ook wel houden. "Hij speelt zijn matchen ondanks de situatie. Maar ja, ik zou hem graag willen houden en heb daar met hem al over gesproken. Ik wil verticaliteit in de ploeg en met Francis hebben we die op links", aldus zijn coach.

Uiteindelijk komt het erop neer wat Amuzu zelf zal verkiezen. Eerst was hij helemaal gebrand op een transfer, maar nu twijfelt hij. Bij Mazzu voelt hij het vertrouwen en dat is o zo belangrijk voor hem. Mogelijk zal Anderlecht ook wel moeite moeten doen in dat geval en zijn contract openbreken. Want bij Nice kan hij uiteraard meer verdienen.