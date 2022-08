Fergal Harkin wil sterkhouders langer aan boord houden bij Standard: "Contractonderhandelingen opgestart, liever geen transfer tijdens deze mercato"

Ferhal Harkin, de nieuwe sportief directeur van Standard, werd woensdag voorgesteld aan de pers.

Daarin had Fergal Harkin het onder meer over Nicolas Raskin (21) en Selim Amallah (25). De twee sterkhouders van de Rouches kunnen rekenen op heel wat interesse. Toch wil Harkin hen niet zonder slag of stoot laten gaan. "We willen niet dat Nicolas en Selim vertrekken, zij zijn erg belangrijke spelers voor ons. Wat Selim betreft: het is altijd lastig als je in je laatste contractjaar zit. Al hebben we de voorbije weken al enkele heel positieve gesprekken gehad met hem. We willen dat hij blijft en de contractonderhandelingen zijn opgestart."

Daarnaast zal Standard ook Nicolas Raskin niet zomaar laten gaan. Harkin: "Nicolas en Selim presteerden de voorbije weken erg goed en het plezier druipt ervan af. Het is niet ons doel om hen tijdens deze mercato te verkopen. We willen dat ze bij ons blijven."