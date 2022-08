Ondanks eenvoudige kwalificatie blijft Van Bommel streng: "Dit was geen goede wedstrijd"

Een 2-0 overwinning in Europa en eenvoudig door naar de volgende ronde, dan is een trainer tevreden van zijn ploeg toch? Mark Van Bommel blijkbaar niet...

"Het was geen goede wedstrijd, maar wel een zakelijke wedstrijd", opent de Nederlandse trainer van Antwerp na de overwinning tegen Lillestrom voor de camera van VTM 4. "Het was een wedstrijd die we moesten winnen en tegelijkertijd minuten geven aan andere jongens. Eigenlijk was het best een vreemde wedstrijd", vindt Van Bommel.

Antwerp moest in de eerste minuut van de wedstrijd even opletten toen Lillestrom bijna kon profiteren van slecht uitvoetballen. "Die eerste 5 minuten heb ik 8 onnodige balverliezen geteld. Dan maak je het jezelf onnodig lastig. Gelukkig kwam er beterschap in de wedstrijd, gelukkig", klinkt het.

"Inherent aan dit soort wedstrijden"

Na de 1-0 van Antwerp was de wedstrijd gespeeld en helemaal duidelijk dat de kwalificatie binnen was, dus kon Van Bommel rustig de tweede helft aanvatten. "We wilden vanaf dan trainen in de wedstrijd. Dat is niet eenvoudig maar we hebben het geprobeerd. Bij momenten was het goed, bij momenten niet. Dat is inherent aan dit soort wedstrijden met dan ook nog eens de hitte erbij."

"Zondag volgt de volgende wedstrijd al in Eupen en daarna volgt de verplaatsing naar Istanbul. Dan wordt het letterlijk en figuurlijk nog veel heter", besluit Mark Van Bommel.