Union gaat met smalle kern meevechten op drie fronten: "Gaan geen dingen doen die we ons niet kunnen veroorloven"

Union heeft niet de breedste kern en ook de opties op de bank zijn niet van die aard dat ze een match kunnen doen kantelen. Maar CEO Philippe Bormans is niet van plan om straks nog zes transfers te doen om op drie fronten mee te spelen.

Tegen Rangers en KV Mechelen was te zien dat het moeilijk wordt als er een paar spelers niet bij zijn. “Eerst en vooral: we misten een paar spelers tegen Rangers. Boniface was niet speelgerechtigd, jongens als Machida en Nilsson waren geblesseerd, Eckert was pas terug na een kwaaltje. Als we hen recupereren, hebben we al meer mogelijkheden", aldus Bormans in Het Nieuwsblad.

Bormans wil dan ook verder gaan op de ingeslagen weg. "Het is niet de bedoeling om een kern van dertig spelers samen te stellen. We hebben niet het budget van een topploeg. We krijgen straks minstens zes bijkomende wedstrijden in de Europa League-groepsfase. Wel, die gaan we managen met de huidige selectie. We gaan onze langetermijnvisie niet voor zes matchen overboord gooien. Het zou onverstandig zijn om dingen te doen die we ons niet kunnen veroorloven - we moeten het ook de komende jaren kunnen bolwerken, hé. Wordt de combinatie moeilijk? Waarschijnlijk. Maar nogmaals: ik ga niet vijf spelers aanwerven."