'Duidelijkheid over blessure Noah Ohio: Standard-nieuwkomer staat een maand aan de kant'

Nu nieuwkomer Noah Ohio een blessure heeft opgelopen, zal Standard het de komende weken al helemaal doen met spelers die reeds vorig seizoen al op Sclessin vertoefden.

De 19-jarige Nederlander viel vorige zondag een kleine twintig minuten voor tijd in tijdens de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (2-0). De aanvaller hield aan die invalbeurt nog een blessure over. Volgens Het Laatste Nieuws is er over de aard van de blessure inmiddels meer info bekend.

Hamstringblessure

Het gaat om een hamstringblessure die Ohio toch wel enige tijd aan de kant gaat houden. Standard zou het de komende vier weken zonder hem moeten doen. In dat geval mist hij de verplaatsingen naar Westerlo, Kortrijk en mogelijk ook Sint-Truiden, net als de thuismatchen tegen OHL en KV Oostende.

Dat hij er zaterdagnamiddag in 't Kuipje niet bij is, is dus alvast een zekerheid. De aftrap van het duel bij de promovendus is om 16u.