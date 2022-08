Silva brengt meteen meer energie in een ploeg: "Ik ben trots om voor Anderlecht te spelen"

Iedereen heeft het nu wel door: Fabio Silva gaat brokken maken in de Jupiler Pro League en ook Europees. De Portugees deed samen met maatje Lior Refaelov de match kantelen tegen Paide.

Zestien jaar verschil zit er tussen de twee. De ene had - als hij er vroeg aan begonnen was - de vader van de andere kunnen zijn. Maar sinds de eerste minuut dat ze op het veld samen stonden is er een klik tussen Silva en Refaelov. "Hij gaf me weer de perfecte assist", aldus Silva. "Met zo'n spelers achter je is het makkelijk samenspelen", grijnsde hij.

Een uur lang moest hij samen met ons het verschrikkelijke spel aankijken. “Het gaat om passie voor het spelletje, maar we kwamen te slap op het veld terwijl het voor de club heel belangrijk is in deze competitie te blijven. Als je passie hebt, ga je ook met ambitie het veld op. Ik probeer mijn best te doen en mijn offensief en defensief werk te doen als ik het veld opkom. Ik voel me hier heel goed en ben trots om voor Anderlecht te spelen. Ik hoop een titel te kunnen winnen hier, als voetballer is dat echt het allerbeste gevoel", zei hij bij Play Sports.