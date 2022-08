SK Beveren huurt een centrale verdediger (ex-KV Mechelen) voor een jaar

SK Beveren heeft er een extra centrale verdediger bij. Ze huren voor een jaar Sheldon Bateau.

Voor sommigen zal Sheldon Bateau (31) geen onbekende zijn. In 2012 haalde KV Mechelen hem naar België. De centrale verdediger bleef 3 jaar in Mechelen. Nadien werd hij eerst voor een jaar verhuurd aan Samara, om hem nadien definitief over te nemen.

Na omzwervingen in Kazachstan en Noorwegen keerde hij in 2019 terug naar Mechelen. In januari 2022 ging hij naar Samsunspor in Turkije. Na een half jaar verhuren ze hem aan SK Beveren. Ze verhuren hem voor een jaar.