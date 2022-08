Standard spreekt duidelijke taal na interesse van Club Brugge voor Raskin

Standard is begonnen aan een lang proces om de club uit het slop te halen. Sterkhouders laten vertrekken helpt daar niet bij.

Het wordt een werk van lange adem om Standard opnieuw naar de top van het Belgische voetbal te brengen. Dat beseft ook sportief directeur Fergal Harkin van Standard.

“We werken hard om deze zomer al zo veel mogelijk onze stempel te drukken, maar we hebben wellicht twee tot drie transferperiodes nodig om de kern precies te hebben zoals we ze willen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Sterkhouders aan boord houden zal niet gemakkelijk worden, gezien er nu ook interesse van Club Brugge. “Voor Selim Amallah en Nicolas Raskin is de situatie duidelijk. We willen hen bij ons houden. Onze gesprekken verlopen in een positieve sfeer en ze lijken zich te amuseren op het veld, maar we zien wel hoe het loopt de komende weken.”