Viktor Fischer hoopt op speelminuten tegen oude bekende: "Durf er niet veel over zeggen"

Viktor Fischer mocht donderdagavond bij Royal Antwerp FC 45 minuten invallen.

De Deen had een hele tijd aan de kant gezeten sinds zijn enkelblessure en moest dan met kleine invalbeurten genoegen nemen. Nu kreeg hij een volledige speelhelft.

“Ik kan niet verwachten dat ik na een paar wedstrijden weer mijn beste niveau haal, dus ben ik blij met elke minuut die ik krijg. In dit rustige tempo kon ik lekker invallen”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Dat zal in de Belgische competitie of volgende week in Istanboel anders zijn. Hopelijk doen we ginds een goede zaak en komen er in het najaar nog zes Europese poulematchen bij.”

Basaksehir is een oude bekende voor Fischer. “Ik speelde er twee jaar geleden nog tegen. De kern is ondertussen grondig gewijzigd, dus durf ik er niet veel over zeggen. Eerst Eupen uit, wat nooit een gemakkelijke verplaatsing is, vraag dat maar aan Club Brugge.”