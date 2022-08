Amadou Onana meteen op de bank bij Everton

Everton speelt op het veld van Aston Villa. Het is hun 1e wedstrijd sinds de komst van Amadou Onana.

Afgelopen dinsdag was de transfer van Amadou Onana naar Everton een van de grootste gespreksonderwerpen. 4 dagen later zit hij al op de bank bij Everton.

Everton speelt op het veld van Aston Villa. De kans lijkt groter geworden dat Onana ook meteen minuten zal krijgen, want middenvelder Allan is out. Hij is uit met een lichte blessure.