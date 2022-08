🎥 Gabriel Jesus is van goudwaarde voor The Gunners

Een masterclass was het van Gabriel Jesus tegen Leicester City. De Braziliaan heeft zich zijn overgang van City naar Arsenal niet beklaagd.

Gabriel Jesus maakte deze zomer de overstap van The Citizens naar The Gunners en heeft zijn draai helemaal gevonden in Londen. Arsenal nam het deze namiddag op tegen het Leicester City van Youri Tielemans. De Braziliaanse spits gaf The Foxes een les met twee doelpunten en evenveel assists. Vooral zijn eerste was een pareltje. Arsenal pakt zo zes op zes en staat mee aan de leiding in de Premier League, Tielemans & co blijven achter met een magere één op zes.

De wederopstanding van Jesus! 🙏😎 pic.twitter.com/eQ1yTsQXuO — Play Sports (@playsports) August 13, 2022

Een doelpunt op een dienblad! 🎁 pic.twitter.com/fzUkRrN7Uh — Play Sports (@playsports) August 13, 2022