Middenvelder Anderlecht gelooft sterk in Mazzu: "Van bij de eerste gesprekken voelde ik een klik"

Bij Anderlecht hopen ze Majeed Ashimeru nu fit te houden. Het draafwonder van paars-wit kan immers heel belangrijk worden onder Felice Mazzu. De Ghanees zelf heeft in ieder geval vertrouwen in zijn coach.

"Hij praat enorm veel met de spelers en dat vind ik belangrijk", aldus de middenvelder in HLN. "Wij staan op de eerste plaats bij hem. Van bij de eerste gesprekken voelde ik een klik. Op training plagen we mekaar ook constant. Hij probeert me vaak in de rug te duwen als ik even niet oplet. De sfeer is heel ontspannen. Het is leuk werken op die manier."

Dat Mazzu zijn nieuwe coach werd, was wel een verrassing. "Ik lag thuis rustig een dutje te doen, toen een vriend me plots wakker schudde en riep dat ik een nieuwe coach had. Ik viel compleet uit de lucht en surfte meteen naar Instagram. Toen ik zag dat het Mazzu was, was ik meteen overtuigd dat het goed zou komen. Hij heeft ons vier keer geklopt, hé. Ik geloof dat we beter zullen doen dan vorig seizoen. De groepsfase van de Conference League moeten we halen. We zijn klaar om terug te vechten na die teleurstelling van vorig jaar."