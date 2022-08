🎥 De Ketelaere krijgt 25 minuten en laat zich opmerken, maar trainer geeft hem nog tijd: "Hij was waarschijnlijk gewend om alleen tussen de linies te spelen"

Charles De Ketelaere kreeg 25 minuten tegen Udinese. Daarin liet hij zijn sierlijke stijl bewonderen en maakte hij ook zijn truitje nat. Zijn trainer en de fans konden het alvast appreciëren.

Coach Stefano Pioli had wel nog een paar opmerkingen. "De indruk is positief", zei hij na de match. "'t Is een heel intelligente jongen en hij leest de situaties van tevoren. Hij kende een bijzondere zomer en verkeert dus nog niet in zijn beste conditie."

"Hij was waarschijnlijk gewend om alleen tussen de linies te spelen, wij streven ernaar om die ruimtes in te vullen met meerdere spelers. Over zijn talent bestaat geen twijfel. Maar hij komt uit een andere competitie en zal tijd nodig hebben om dit voetbal te begrijpen."