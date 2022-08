Eerste basisplaats is een feit voor Belg in de Premier League

Ze zijn nog geen titularis bij de Rode Duivels maar de jonge Duivels werken zich wel stilaan een weg naar de top.

Gisteren was er de invalbeurt van Onana bij Everton. Hij lag met balverlies aan de basis van een tegendoelpunt maar zorgde er enkele minuten later wel voor dat Everton de aansluitingstreffer kon maken.

Een basisplaats zat er voor Onana nog niet in maar een andere Belg die deze zomer is aangekomen in de Premier League mag wel zijn debuut in de basis vieren.

Zonet maakte Nottingham Forest z'n basiselftal bekend voor het duel tegen West Ham United om 15u en daar staat ook Orel Mangala bij. De middenvelder kwam over van Stuttgart deze zomer en mocht vorige week een kwartier invallen tegen Newcastle maar nu mag hij dus starten van coach Steve Cooper