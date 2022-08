🎥 Jong Genk is eerste beloftenploeg die zege pakt in de Challenger Pro League

Jong Genk is er als beloftenploeg op de eerste speeldag meteen in geslaagd te winnen in 1B.

Racing Genk won op de openingsspeeldag met 4-1 van Lierse Kempenzonen. De eerste grote kans van de wedstrijd was echter voor de bezoekers, maar Penders stond paraat. Godts stuurde op het halfuur Rommens de zestien in. Doelman Delanghe haalde hem neer, waarna de bal op de stip ging. Geusens zette de penalty om. Voor de rust konden de bezoekers de bordjes gelijk zetten Rocha. Na de rust toonde Jong Genk zich meer en meer. Het doelpunt kwam van Godts. Lierse K. drong aan, maar zag een doelpunt op de paal stranden en ook een goal afgekeurd worden. Diawara zorgde in de slotfase van de wedstrijd met twee goals nog voor de definitieve beslissing. Jong Genk pakt zo de eerste zege van een beloftenploeg in de Challenger Pro League. 👌 | Mika Godts laat zien wat hij kan! 👀 #GNKLIE pic.twitter.com/q9Z13lBbZS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 14, 2022