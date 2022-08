Geraerts ziet veerkracht in zijn ploeg: "Wat ik bij Rangers zag was moeilijk te accepteren als coach"

Na een moeilijke week kon Karel Geraerts die toch afsluiten met een overwinning. De trainer van Union zag zijn ploeg weer knokken voor elke bal en dat stemde hem optimistisch.

Er zit veerkracht in Union. Twee keer met 3-0 verliezen, dat kruipt normaal gezien in de hoofdjes. "Iedereen is tevreden met de overwinning. Ik had de spelers ook gezegd voor de wedstrijd dat je de week alleen maar kan afsluiten door vandaag te winnen op een goede manier. In voetbal kan je groepsgesprekken hebben, enzovoort enzovoort, maar het enige dat telt op het einde van de rit is de uitslag, de overwinning", vertelde hij na de match.

"Die hebben de spelers vandaag verdiend. We hebben de kansen niet afgemaakt om de wedstrijd eerder te besluiten maar ik denk dat wij vandaag drie punten verdienen. Het belangrijkste vandaag was opnieuw fighting spirit zien. Wij hebben het bij Rangers vooral nagelaten om die wedstrijd goed te spelen, zoals we normaal gezien wel kunnen, dat was zwaar om te accepteren als coach en als ploeg."