Ritchie De Laet haalde opgelucht adem aan de Kehrweg: "Ik dacht dat het een strafschop was"

Antwerp is nog altijd foutloos in de competitie, tot tevredenheid ook van Ritchie De Laet. Aan de Kehrweg dreigde die wel even een strafschop te veroorzaken.

Antwerp hield ook al voor de derde keer de nul, al flirtte het wel met een gelijkmaker in de slotfase. "We hadden de match onder controle", vond Ritchie De Laet nochtans. "In die laatste vijf minuten hebben zij alles of niets gespeeld en stuurden ze veel mensen naar voren. Maar we hebben een goede doelman onder de lat staan."

Controlevoetbal

Af en toe is dus controlevoetbal aan de orde. Het zal niet enkel op die ene namiddag in Eupen zijn dat deze aanpak gehanteerd wordt. "Het is iets dat we willen brengen. Wij hebben de bal, wij controleren en wij dicteren het verloop van een match. Vooral met die Europese matchen op een donderdag, is het goed dat wij het tempo aangeven."

In Eupen rendeerde dat dus wel, al had het anders kunnen lopen als Charles-Cook op slag van rust een elfmeter had afgedwongen. De VAR zag dat het een vrijschop was en geen penalty. "Ik dacht dat het een strafschop was, maar Radja Nainggolan kwam me meteen zeggen dat de overtreding buiten de rechthoek gebeurde. Het was wel een fout. Goed dat Radja wist dat het er buiten was."