Aanwinst van Union SG over dieptepunt in zijn carrière: "Te zwaar gestraft"

José Rodriguez komt bij Union SG om zijn carrière opnieuw wat leven in te blazen.

Hij leek bij Real Madrid op weg naar een zorgeloze carrière, maar uiteindelijk speelde hij voor een hele resem clubs: Deportivo La Coruña, Galatasaray, Mainz, Malaga, Maccabi Tel Aviv, Fortuna Sittard, opnieuw Malaga, Fuenlabrada en Maccabi Haïfa.

“Misschien ben ik te vaak van club veranderd, ik zou het eigenlijk niemand aanraden. Maar de positieve kant van dat verhaal is wel dat ik op die manier ervaringen kon opdoen die ik zonder al die transfers nooit had verworven”, zegt Rodriguez aan Het Laatste Nieuws.

Het dieptepunt in zijn carrière kwam in 2016 bij Mainz. In zijn eerste match deed hij een horrortackle op Dominik Kohr van Augsburg. Resultaat: vijf wedstrijden schorsing en een boete van 10.000 euro.

“Ik speelde er nog amper, was persona non grata. Terwijl de blessure van Kohr al bij al meeviel, ik vind nog altijd dat ik toen veel te zwaar gestraft werd. Ik vond het vreselijk dat mijn familie moest lezen dat ik een moordenaar tussen de krijtlijnen was. Uiteindelijk moest ik zwaar inleveren om mijn loopbaan weer op de rails te krijgen. Het was een harde les.”