Spanjaard die zes jaar bij Arsenal speelde zet punt achter carrière

De 36-jarige Nacho Monreal heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd.

De Spanjaard speelde sinds 2019 bij Real Sociedad. Daarvoor kwam hij zes jaar uit voor Arsenal in de Premier League.

"Zesendertig jaar voetballer, zestien als prof. Ik heb mijn lichaam tot grenzen gedreven die ik me nooit had kunnen voorstellen", schreef Nacho Monreal op Instagram. "Mijn knie stuurde me een duidelijke boodschap. Ik luisterde naar mezelf en aanvaardt de situatie."

Monreal speelde ook nog voor Osasuna (2006-2011) en Malaga (2011-2013). In zijn prijzenkast staan drie FA Cups met Arsenal en de Copa del Rey met Sociedad in 2020.