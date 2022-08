Antwerp ziet twee sterkhouders afvallen voor de verplaatsing naar Istanbul

Vincent Janssen ging al zeker niet de verplaatsing maken naar het Turkse Basaksehir omdat hij een schorsingsdag moet uitzitten. Daar zijn nu nog twee namen aan toegevoegd.

Volgens Het Nieuwsblad kan Antwerp niet rekenen op Anthony Valencia en Viktor Fischer. Beide spelers kampen met kleine kwaaltjes en blijven in Antwerpen voor verdere verzorging. Een aderlating voor Antwerp want beide aanvallend ingestelde spelers brengen wel de nodige creativiteit.

Vooral Valencia is zich aan het opwerken tot een echte publiekslieveling. De 19-jarige vleugelspeler is nieuw sinds deze zomer bij Antwerp, maar heeft laten zien dat hij over het nodige lef en technische kwaliteiten beschikt. Vorige week donderdag tegen Lillestrom mocht hij in zijn eerste basisplaats direct zijn eerste doelpunt op zijn conto schrijven voor de 'Great Old'.