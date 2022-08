Hauge voorgesteld bij Gent: "Haaland een goede vriend van mij, ik speel graag vanaf links om zo kansen te creëren"

Nadat Gent de komst van Jens Petter Hauge aankondigde, werd de huurling van Frankfurt ook officieel voorgesteld.

De 22-jarige Noor verklaarde waarom hij geopteerd had voor een uitleenbeurt aan KAA Gent. "Bij mijn eerste gesprek met Gent leek het de 'perfecte match'. De Belgische competitie is lastig en competititef. Dat is ook een reden waarom ik voor Gent gekozen heb. Na mijn gesprek met de coach heb ik 'ja' gezegd. Ik heb ook gesproken met Hanche-Olsen en hij had enkel positieve dingen te zeggen over de club, de stad, het stadion en de fans."

Hauge is duidelijk over zijn ambities bij Gent dit seizoen. "Ik hoop veel matchen te spelen op hoog niveau. Ik wil deel uitmaken van een ploeg die grote stappen voorwaarts zetten en die meedoet aan de top. Dit is een mooie uitdaging voor mij. Gent speelt aanvallend voetbal en geeft spelers vrijheid. Dat past goed bij mij."

Veel meegemaakt bij Milan en Frankfurt

Velen zullen na zijn jaren bij AC Milan en Eintracht Frankfurt naar hem kijken om het verschil te maken. "Het zijn twee geweldige, maar andere seizoenen geweest. Ik heb daar veel meegemaakt op een groot platform. Ik hoop dat ik hier kan tonen wat ik geleerd heb."

Hauge had het ook over de positie die hem het beste ligt. "Ik ben vooral een winger. Ik speel vooral graag vanaf links, waardoor ik dan naar mijn rechtervoet kan gaan en zo kansen kan creëren." Binnenkort zal zijn overstap misschien ook ter sprake komen als hij nog eens contact opneemt met ene Erling Haaland. "Hij is een goede vriend van mij. De laatste dagen heb ik hem niet gehoord, we zullen nog wel eens bijpraten."