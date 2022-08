Het verhaal van Kompany bij Burnley: een nog groter overwicht en balbezit tegen de 80% aan, wel weer puntenverlies

Na vier matchen in The Championship is het voorlopige beeld van Burnley onder Kompany: een ploeg die een pak balbezit opeist, maar dat betekent niet dat puntenverlies uitblijft.

Na een 1 op 6 tegen Luton en Watford ontving het Burnley van Vincent Kompany dinsdagavond op eigen veld Hull City. Het is niet gelukt om aan te knopen met een overwinning. Ozan Tufan bracht de bezoekers na 25 minuten zelfs op voorsprong. Jay Rodriguez maakte nog voor rust de 1-1. Daar bleef het ook bij.

Balbezit, balbezit en nog eens balbezit

Opnieuw puntenverlies dus voor Burnley, voor de derde keer op rij. Het was ook opnieuw een wedstrijd waarin Burnley het overwicht had. Deze keer had het maar liefst 78%(!) balbezit. Dat is het hoogste percentage dat het tot dusver behaalde in een competitiematch.

In elk van de vier gespeelde wedstrijden in The Championship had Burnley 65% balbezit of meer. Het dicteert onder Kompany dus de wet, maar heeft het met een 5 op 12 wel nog moeilijk om te winnen. Enkel op de openingsspeeldag kon gewonnen worden van Huddersfield. Ook de reden hiervoor valt af te leiden uit de statistieken: in geen enkele van deze wedstrijden maakte Burnley meer dan één doelpunt.