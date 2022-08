Adrien Trebel waarschuwt zijn ploeggenoten: "Toch mogen we Young Boys niet onderschatten"

Adrien Trebel kent de Zwitserse competitie en Young Boys Bern want vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Lausanne. Van onderschatting is bij hem alvast geen sprake.

Hij weet alvast hoe hij Young Boys Bern in bedwang moet houden. “Ik speelde twee keer gelijk en gaf in dit stadion zelfs een assist”, vertelde hij tegenover Het Nieuwsblad op de persconferentie voor de wedstrijd. “Toch mogen we Young Boys niet onderschatten. Deze ploeg zou in België zeker top vier halen en meedoen voor de titel. Ze wonnen hier in Zwitserland al meerdere prijzen. Oké, vorig seizoen eindigden ze pas derde, maar tegelijkertijd hielden ze in de Champions League Manchester United in bedwang. Ook met hun nieuwe coach draait het goed.”

Door Kompany was Trebel afgeschreven, maar onder Mazzu krijgt hij terug zijn kans. “Aan het begin van de voorbereiding had ik een gesprek met de coach en hij zei dat ik weer de beste versie van mezelf moest worden. Ik heb er nooit de kantjes afgelopen. Vorig jaar bij Lausanne pikte ik het ritme gewoon weer op en nu draai ik opnieuw mee zoals vroeger. Hoe harder ik werk, hoe beter ik me voel.