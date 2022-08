De terugkeer van Alderweireld uit zijn standpunt: "De Champions League naar Antwerpen brengen: dat is mijn droom"

De terugkeer van Toby Alderweireld naar zijn thuisland, naar 'zijn' Antwerpen, dat is niet zomaar een stap aan het einde van zijn carrière. Alderweireld wil nog grote dingen verwezenlijken.

Toby Alderweireld heeft aan de Vlaamse media zijn eerste grote interview gegeven sinds zijn komst naar Antwerp en beschrijft hoe hij het zelf beleeft. "Ik ben eigenlijk enorm asociaal tijdens het seizoen", klinkt het in onder meer HLN. "Weet je dat ik nog geen enkele keer in ' Stad ben geweest? Ik heb die rust nodig om te blijven presteren."

Veel respect van de coach

En presteren, dat doet hij al van in het begin. "Ik voel veel respect van de coach. Hij stelde me ook aan als kapitein en dat maakt me trots. Langs de andere kant kende ik de groep nog niet zo goed en wou ik niemand zomaar passeren. Maar ik ben niet als vedette de kleedkamer binnengekomen en dat speelt in mijn voordeel."

Zit het goed naast het veld, dan komt het ook wel goed op het veld. Alderweireld hoopt dat er op het veld nog grootse momenten aankomen. "Mijn komst naar België maakt voor mij de cirkel rond. Al klinkt dat een beetje alsof dit het einde is. Terwijl... naar mijn gevoel is dit nog maar een begin. Ik wil hier écht iets helpen neerzetten. Op een dag de Champions League naar Antwerpen brengen: dat is mijn droom."