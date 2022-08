'Plan C na de Jong en Rabiot, maar Manchester United wil zeventig miljoen euro betalen voor middenvelder van Real Madrid'

Manchester United is nog steeds op zoek naar versterking voor het middenveld. Frenkie de Jong en Adrien Rabiot lijken geen zin te hebben in een verhuis naar Old Trafford. Plan C dan maar?

Volgens Marca heeft Manchester United geïnformeerd naar de voorwaarden van Casemiro. The Red Devils willen zelfs zeventig miljoen euro betalen voor de 30-jarige middenvelder van Real Madrid. Casemiro moet niet vertrekken bij de Koninklijke, maar het is wel een feit dat Real Madrid met Aurélien Tchouamenie een potentiële vervanger heeft aangetrokken. En zo’n bod gaan de Spanjaarden ook simpelweg niet weigeren.