De Ketelaere is bij deze gewaarschuwd: "In Italië is het alles of niets voor de fans"

De kop is eraf voor Charles De Ketelaere bij AC Milan. De Rode Duivel kwam zelfs meteen tot scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd. Al is het wél duidelijk dat de Italiaanse landskampioen veel verwacht van het blauw-zwarte jeugdproduct.

“Daar heb ik een beetje schrik voor”, valt Marc Degryse met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Het kan een zware dobber worden als AC Milan verwacht dat hij na twee of drie wedstrijden het verschil zal maken. En Italianen zijn zo, hé.” (grijnst)

Degryse trekt de vergelijking met Alexis Saelemaekers. “Hij is op een volledig andere manier binnengekomen. Hij had de club zeven miljoen euro gekost en kon onbevangen voetballen. Voor Charles liggen de kaarten anders.”

De supporters van AC Milan verwachten nu al dat De Ketelaere hen naar de volgende ronde van de Champions League zal trappen

“Hij is de toptransfer van Milan”, besluit de voormalige Gouden Schoen. “De supporters verwachten nu al dat De Ketelaere hen naar de volgende ronde van de Champions League zal trappen. In Italië is het veelal alles of niets voor de fans.”