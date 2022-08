OFFICIEEL: Manchester United heeft Casemiro beet

Na een desastreus seizoensbegin moest er iets gebeuren bij Manchester United. De eerste grote transfer om de ommegang in te zetten is deze van de Braziliaanse middenvelder Casemiro van Real Madrid. De 31-jarige international met maturiteit, zelfvertrouwen en kracht brengen op het middenveld van Manchester United.

Casemiro heeft een goed gevulde prijzenkast ondertussen. Vijfmaal won hij de Champions League met Real Madrid, driemaal Spaans kampioen en met Brazilië won hij de Copa América.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC