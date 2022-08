Sven Jaecques maakt duidelijk wat Antwerp nog op transfermarkt zal doen

Royal Antwerp FC heeft er al een drukke transferzomer opzitten. Wat is er de komende weken nog mogelijk?

Allereerst is het duidelijk voor Sven Jaecques dat het Europese voetbal de transferplannen nog zal beïnvloeden. “Als we niet doorgaan tegen Basaksehir, dan zeker wel”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Inkomend zullen we zien of er nog opportuniteiten opduiken. Met Marc Overmars hebben we iemand in huis met meer ervaring dan wie ook, het is zijn domein. Het is geweten dat we ervoor openstaan om nog een kwaliteitsinjectie te geven, maar jullie moeten geen vijf nieuwkomers verwachten.”

Aan de uitgaande kant is er voorlopig weinig beweging. “Voorlopig wordt er niet getrokken aan onze basisspelers. Bij een exceptioneel bod moet je als Belgische club altijd luisteren, maar het plan is om geen sterkhouders meer te laten gaan, het evenwicht zit goed.”