Bongonda kan naar La Liga, maar bod volstaat momenteel niet voor Genk

Théo Bongonda hoeft bij KRC Genk niet meer op minuten te rekenen. Wouter Vrancken heeft hem naast de A-kern gezet en hij mag vertrekken. Voor een deftige prijs uiteraard...

Het Spaanse Cadiz heeft interesse in hem en bracht ook al een bod uit. Maar dat was veel te weinig voor Genk en dus hebben ze het afgewezen. Cadiz blijft echter interesse tonen in de winger en er wordt een nieuw bod verwacht.

Bongonda zit sinds 2019 bij Genk en speelde intussen 111 matchen voor de Limburgers waarin hij 36 keer scoorde en 20 assists gaf. Vrancken maakte sinds zijn aankomst echter andere keuzes en de 26-jarige kreeg zelfs na de blessure van Luka Oyen geen nieuwe kans meer.