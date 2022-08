Paars-witte kleedkamer hoopt ook op terugkeer Zirkzee: "Ik heb met hem gesproken, hij wil graag terugkomen"

Sinds gisteren is de mogelijke terugkeer van Joshua Zirkzee naar Anderlecht hét gespreksonderwerp bij de paars-witte fans. Maar ook in de kleedkamer zijn ze ermee bezig.

Wesley Hoedt, landgenoot van de spits, ziet hem graag weer in de vestiaire. ''Ik heb gesproken met Joshua. Hij wil graag terugkeren naar Anderlecht", aldus Hoedt bij HLN. ''Joshua zou niet alleen een aanwinst zijn voor Anderlecht, maar voor de hele Belgische competitie. Hij staat gewoon voor kwaliteit en die is altijd welkom."

Een kwalificatie voor de Conference League volgende week zou alvast een extra argument zijn en extra middelen leveren om de transfer rond te krijgen. "We hebben een goed resultaat neergezet. Als we het volgende week kunnen afmaken, zal er weer wat meer mogelijk zijn. Het is aan ons om de club de middelen te bieden om de selectie te versterken. Peter (Verbeke, red.) en Wouter (Vandenhaute, red.) leveren uitstekend werk. Maar nu is het afwachten of de deal rondkomt."