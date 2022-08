🎥 Víctor Vázquez (ex-Club Brugge) pakt uit met een subliem doelpunt bij LA Galaxy

Victor Vázquez (35) heeft zich dit seizoen in de MLS opnieuw eens van zijn beste kant laten zien. De voormalige speler van Club Brugge droeg in 2021 ook kort het shirt van Eupen, voor hij naar Amerika trok en daar het mooie weer ging maken.

Zijn ploeg LA Galaxy speelde vandaag 3-3 gelijk tegen Seattle, met Vázquez ruim een uur tussen de lijnen. De Spanjaard maakte in dit spektakelstuk ook een schitterend doelpunt. Zijn enig mooie lob deed alle monden openvallen. Zo bezorgde hij Galaxy een dubbele voorsprong, maar uiteindelijk moest het nog tevreden zijn dat het in de extra tijd nog een punt kon redden.

Voor Vázquez was het al het tweede doelpunt in evenveel wedstrijden, nadat hij vorige week ook tegen Whitecaps op het scorebord geraakte. Die partij won LA Galaxy met 5-2.

Two goals in Two games from Víctor 🇪🇸😤#LAvSEA x @unistudios pic.twitter.com/bQUhotixJS