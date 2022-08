Matchwinnaar Club Brugge is niet tevreden: "Als we ons niveau halen, hoeven we nergens punten te laten liggen"

Club Brugge betaalde zes miljoen euro aan Groningen voor Bjorn Meijer. De linkse wingback begon aarzelend aan de competitie, maar intussen groeit hij toch naar zijn beste niveau toe.

Met zijn eerste goal in blauw-zwarte loondienst kroonde hij zich ook tot matchwinnaar tegen KV Kortrijk. Maar tevreden was hij achteraf niet. "We hadden hier ruimer moeten winnen", zuchtte hij. "In de zone van de waarheid liep het fout. We hadden wel veel pogingen, maar onze afwerking was niet goed genoeg. Wij moeten elke match winnen. We moeten een bepaald niveau halen!", aldus de Nederlander.

En dat staat nog niet op punt. “We moeten een hoger niveau halen, want we hebben niet zo'n goede wedstrijd gespeeld. Als we ons niveau halen, hoeven we nergens punten te laten liggen.”

Meijer ziet straks misschien wel nog zijn kapitein vertrekken. "Hans is belangrijk voor ons. Je merkt ook niets aan hem. Had ik gisteren niet toevallig die transfergeruchten gelezen, dan wist ik het zelfs niet. Hans is een geweldige speler en ik hoop dat hij blijft, maar zo'n gast krijgt natuurlijk genoeg interesse."