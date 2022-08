David Hubert geniet bij RSCA Futures: "Het is een cadeau om met die jongens samen te spelen"

Met vier op zes hebben de RSCA Futures hun entree in de Challenger Pro League allesbehalve gemist. Tegen Lommel pakten ze gisteren de drie punten en routinier David Hubert zag dat het goed was...

Hubert lijkt zich enorm te amuseren tussen al dat jeugdig geweld. Die jongens kunnen voetballen, maar hebben wat leiding nodig. En daar zorgt de 34-jarige middenvelder voor. "Die gasten hebben hier allemaal uitstekende voeten. Mijn taak is om er sluwheid en intelligentie in te krijgen. Maar voor mij is het een cadeau om met deze jongens te mogen samenwerken", lachte Hubert na afloop.

Vooral in de tweede helft leverden ze een puike prestatie af. "In de eerste helft zetten we niet op de juiste manier druk. Dat deden we wel in de tweede. Uiteindelijk moest onze doelman (Bart Verbruggen) ons nog rechthouden omdat we twee grote kansen misten. We hadden de wedstrijd vroeger dood kunnen maken."