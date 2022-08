Dries Mertens vol lof over de nieuwe lading Rode Duivels in de Serie A: "Het is fijn om zoveel Belgen in Italië te zien"

Deze zomer verwelkomde de Serie A Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere en Divock Origi. Niemand beter dan Dries Mertens om hun toekomst in de Serie A te beoordelen.

“Lukaku heeft al laten zien dat hij erg sterk is en dat bevestigt hij ook tijdens zijn tweede periode bij Inter. De Ketelaere is ijzersterk, net als Origi. Het is fijn om zoveel Belgen in Italië te zien", aldus Mertens in het Italiaanse televisieprogramma Supertele.

Mertels zelf viel al tweemaal in voor Galatasaray in de Turkse competitie. Voordien was hij 9 jaar actief bij Napoli waar hij clubtopschutter aller tijden is.