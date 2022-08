Rondje op de Europese velden: Benfica met véél overschot naar Champions League, Europees seizoen van APOEL is al voorbij

RSC Anderlecht, Antwerp FC en KAA Gent komen pas donderdag in actie, maar ook vanavond werd er al gevoetbald op de Europese velden. Een overzicht.

SL Benfica 3 - 0 Dinamo Kiev

SL Benfica had ook in Lissabon geen partij aan Dinamo Kiev. Het scorebord wijst na twee wedstrijden 5-0 aan. De Portugese topclub stoot door naar de groepsfase van het Kampioenenbal. Al kreeg Jan Vertonghen ook vanavond geen rol.

APOEL Nicosia 3 - 2 Djugarden IF

Ook in de play-offs van de Conference League stond vanavond al een wedstrijd op het programma. En toch een verrassing: het Europese seizoen van APOEL Nicosia is al voorbij. De Cyprioten wonnen vanavond dan wel, maar het was niet genoeg.

Champions League

23/08/2022 21:00 Viktoria Plzen - FK Qarabag 2-1 23/08/2022 21:00 Rode Ster Belgrado - Maccabi Haifa 2-2 23/08/2022 21:00 SL Benfica - Dinamo Kiev 3-0

Conference League