Zijn woorden en die van zijn coach en kapitein: alles wat u moet weten over KVM-sensatie Milan Robberechts

Milan Robberechts is de nieuwste sensatie in de Jupiler Pro League. Zijn coach en kapitein weten hoe hij in mekaar steekt en geven wat meer inzicht. Er bestond geen twijfel over dat hij de man van de match was in KVM - Westerlo, maar wie is Milan Robberechts nu eigenlijk?

"Ik denk dat ik polyvalent ben. Ik kom graag tussen de lijnen. Ik vraag de ballen soms in de voet, soms in de diepte", beschrijft de 18-jarige matchwinnaar zijn eigen capaciteiten. "Ik hou van zowat van alles en heb niet echt een specialiteit." En qua karakter? "Ik ben eigenlijk een stille jongen. Ik ga ook niet beginnen zweven omdat ik nu twee keer gescoord heb."

Een goede actie en diepgang

Soms leer je meer over iemand door wat andere over die persoon zeggen. Op naar de mening van trainer Danny Buijs dus. "Voor Milan geldt wat voor elke jongere die bij ons en bij andere clubs in het eerste zit: dan heb je een bepaald talent. Het is een linkspoot die vanaf rechtsbuiten heeft gespeeld, een jongen die een actie kan maken, die diepgang in zijn spel heeft."

"Vorig seizoen werd hem verweten dat hij geen rendement had. Dat heeft hij aardig opgekrikt", haalt Buijs fijntjes aan. "Het is een jongen die heel bereidwillig is om hard te werken. Ook een voorbeeld van een jongen die nog op school zat. Een paar weken geleden hebben we hem zelfs nog op vakantie gestuurd. Anders zou zo'n jongen twee jaar na mekaar doorgaan."

Veel kwaliteiten

Dat zou iets te veel van het goede zijn. "Dan vraag je nogal wat, want die jongen moet ook nog eens op een hoger niveau gaan voetballen." Ook KV-aanvoerder Rob Schoofs is verheugd over het geweldige debuut van Robberechts. "Onwaarschijnlijk. Eerste minuten en twee keer scoren. Hij is iemand met veel kwaliteiten, maar iemand die redelijk introvert is in de groep."

© photonews

Nu mag hij zich toch laten gelden. "Hij traint toch al een tijdje mee en ik vind dat hij zich meer moet profileren binnen de ploeg. Hij moet meer initiatief pakken, hij is nogal afwachtend. Maar hij heeft de kwaliteiten en hij moet durven stappen vooruit zetten. Laten zien dat hij wilt meedoen en wil spelen. Dan kan hij verder doorgroeien. Het is aan hem om na zijn debuut dit vertrouwen mee te pakken en stappen te blijven maken."