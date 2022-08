Butez kondigt contractverlenging bij Antwerp aan: "Geld is voor mij niet de meest bepalende factor"

Antwerp FC wil het contract van Jean Butez openbreken. De sterkhouder vraagt al eventjes boter bij de vis. En hij zal een volledige saus krijgen.

Jean Butez groeide de voorbije seizoenen uit tot de absolute nummer één én sterkhouder van Antwerp FC. Zijn contract loopt nog tot medio medio 2024, maar de Great Old beseft dat er Franse en Engelse kapers op de kust zijn.

“We zijn momenteel aan het praten over een contractverlenging”, is Butez open in Het Laatste Nieuws. “Ik denk dat we een akkoord zullen vinden. Geld is voor mij niet de meest bepalende factor. Ik wil spelen én hier staat een prachtig project.”