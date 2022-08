William Balikwisha, het lichtpunt bij Standard Luik

De 23-jarige speler, die afgelopen zondag vanaf de start tegen OHL op het veld stond, zette ondanks de nederlaag van zijn team een ​​goede prestatie neer. Bij afwezigheid of vertrek van Amallah heeft hij bewezen een goed alternatief te kunnen zijn voor de functie van spelmaker.

De altijd beschikbare aanvallende middenvelder probeerde oplossingen te bieden door goede beslissingen te maken of het spel goed te verdelen.De 23-jarige was zelfs betrokken bij 30 duels (hij won er 18).

De grote broer van Michel-Ange Balikwisha moest bijna vier jaar wachten om voor de Rouches te worden ingezet. "Ik was blij dat ik mijn kans kreeg, deze 90 minuten maakten me blij en ik denk dat ik goed heb gepresteerd. Ik kon me uitdrukken in mijn positie. Ik probeerde te creëren en te brengen kansen. Helaas pakten we de drie punten niet", vertrouwde degene die door de supporters van Luik tot man van de wedstrijd werd verkozen, toe.