📷 23 hooligans aangehouden na rellen in Brussel: "Bivakmutsen en boksbeugels"

De confrontatie vond iets voor 21 uur woensdagavond plaats aan restaurant Le Falstaff aan het Beursplein in Brussel.

Dertig personen gingen daar met elkaar op de vuist. De schade aan het restaurant is groot. Toen de politie arriveerde waren de hooligans al verdwenen. 23 Zwitserse voetbalfans werden opgepakt.

"Die hadden onder meer bivakmutsen en boksbeugels bij, en waren dus duidelijk niet alleen voor de wedstrijd naar Brussel gekomen", zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de politie Brussel Zuid. "We bekijken nu met de Dienst Vreemdelingenzaken of we hen het land kunnen uitzetten. Desnoods begeleiden we ze zelf naar de grens. Er zijn ook al een aantal Anderlecht-hooligans geïdentificeerd. Ook voor hen zullen maatregelen volgen."