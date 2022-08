Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe ziet een interessante groep: "We gaan voluit onze kans gaan"

Bart Verhaeghe vindt als voorzitter van Club Brugge de poule voor de Champions League ook interessant. Ze willen voluit hun kans gaan.

In het recente verleden van de Champions League speelde Club Brugge al eens tegen Porto en Atletico Madrid. Tegen Porto verloren ze 2 keer nipt. Tegen Atletico Madrid ging ze in Madrid verliezen, maar thuis speelden ze gelijk.

"Zo kennen we 2 tegenstanders toch al een beetje", zei Bart Verhaeghe aan Het Laatste Nieuws. "Het zijn alleszins 2 ploegen met heel wat Europese ervaring. Bij Porto is er ook altijd talent aanwezig, terwijl bij Atletico het systeem heel hard ingeslepen is. Bayer Leverkusen is ook een professionele club en het zal voor de supporters een mooie verplaatsing zijn, omdat het kortbij is. Ook zullen de andere verplaatsingen mooi voor de supporters zijn."

"Het zijn niet de grootste tegenstanders, maar wel gedegen tegenstanders", ging Verhaeghe verder. "Het maakt op zich niet veel uit tegen wie we uiteindelijk zouden spelen. We gaan sowieso voluit onze kans."