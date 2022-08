📷 OFFICIEEL Killer van Rode Duivels weg bij FC Barcelona

De Franse verdediger Samuel Umtiti is voor de rest van het seizoen weg bij FC Barcelona.

Hij wordt voor een seizoen uitgeleend aan Italiaanse eersteklasser Lecce. Daar wordt hij donderdagavond verwacht om zijn medische testen af te ronden.

Umtiti heeft een stevig contract bij Barcelona, maar zit sinds 2018 al niet echt in de plannen van de club. Vorig jaar speelde hij nauwelijks, mede ook door een voetbreuk die hem maanden aan de kant hield.

Umtiti is in ons land vooral bekend voor zijn doelpunt tegen de Rode Duivels in de halve finale op het WK in Rusland.