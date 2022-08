Ex-Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba weer onderwerp van controverse: "Mensen willen me ontmoedigen"

Chancel Mbemba (28) heeft er zich al verschillende keren tegen moeten verdedigen: de geruchten over zijn leeftijd. Na zijn overstap naar Marseille was het weer zover.

Hij werd weer gelinkt aan een controverse die in het verleden al verschillende keren opdook. De Portugese media hadden inderdaad enkele maanden geleden onthuld dat de voormalige Anderlecht-verdediger geen contractverlenging kreeg bij Porto na verdenkingen in verband met zijn leeftijd. Uit een FIFA-onderzoek bleek dat de speler was geregistreerd met verschillende geboortedata verspreid over 6 jaar.

Op vraag van AFP keerde Mbemba terug op deze vermoedens. "Ik bereken dat niet. Het zijn kleine dingen, mensen die praten om me te ontmoedigen, me afleiden. Maar mijn doel is altijd duidelijk geweest en het heeft me helemaal niet gestoord. Mensen gaan verder, ik doe mijn werk”, verzekerde hij.