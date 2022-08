'Mourinho wil Rode Duivel als vervanger voor Wijnaldum'

Georginio Wijnaldum liep op training bij AS Roma een zware blessure op en is voor maanden out.

José Mourinho ging op zoek naar mogelijke vervangers voor Wijnaldum. Daarbij zou hij ook bij een Rode Duivel uitgekomen zijn. Volgens de Turkse journalist Ekrem Konur wil Mourinho Albert Sambi Lokonga van Arsenal naar AS Roma halen als vervanger. De Rode Duivel zit meer dan hem lief is op de bank. Als hij nog naar het WK wil, dan moet hij wel een ploeg vinden waar hij kan spelen. Dit seizoen speelde Sambi Lokonga nog maar drie minuten in de Premier League. Ook AC Milan werd al genoemd als mogelijke bestemming van de Rode Duivel.