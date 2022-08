'Lukaku mist Milanese derby door spierverrekking'

Romelu Lukaku zou op training een spierverrekking opgelopen hebben en de derby tegen AC Milan missen.

Lukaku zou zich op training geblesseerd hebben aan zijn linkerdij en mist zo hoogstwaarschijnlijk de volgende twee wedstrijden, onder meer tegen AC Milan. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Daardoor mist Lukaku de wedstrijd tegen Cremonese, de nieuwe ploeg van Cyriel Dessers. En vooral de wedstrijd tegen AC Milan volgend weekend waar drie Belgen spelen: Charles De Ketelaere, Divock Origi en Alexis Saelemaekers.

Inter verloor dit weekend met 3-1 tegen Lazio, en Lukaku was de gebeten hond. Hij werd de grote afwezige genoemd in de wedstrijd en werd in de 69e minuut vervangen.