Held van RSCA Futures tegen SK Beveren blikt al vooruit op derby: "Brussel moet paars-wit blijven, niet geel-blauw of iets anders"

De RSCA Futures zijn nog steeds ongeslagen in de Challenger Pro League. Met dank aan Mohamed Bouchouari. De linksback scoorde gisteren zijn eerste in de slotminuut. Meteen goed voor de gelijkmaker.

De 21-jarige Bouchouari kwam na een omweg bij FC Dudelange - "Ik ging mee met Emilio Ferrera - terug bij Anderlecht terecht. Daar is hij nu de vaste man op de linkerflank. "Ik ben eigenlijk een rechtsback, maar ik heb er geen probleem mee om tegen mijn voet te spelen", aldus de held van de avond. "Ik wil me tonen op dit niveau. Zo'n goal in de laatste minuut doet natuurlijk veel plezier. We verdienden ook minstens een punt."

Met vijf op negen kunnen de RSCA Futures spreken van een geslaagde start. "We bekijken het match per match. We moeten aan België tonen dat we dit niveau aankunnen. Dat het veld niet zo goed was? Dat is niet belangrijk. Wij moeten gewoon goed zijn."

Volgende week staat de derby met RWDM op het programma en daar kijken ze bij Anderlecht naar uit. "Ik hoop dat de fans massaal aanwezig zullen zijn. Brussel moet paars-wit blijven. Niet geel-blauw, rood-zwart of iets anders", knipoogde hij.