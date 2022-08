Frenkie de Jong enkele daagjes op vakantie naar London: "Niet gerelateerd aan een transfer"

Frenkie de Jong is nog steeds een van de grootste verhalen op het einde van deze transfermercato. Blijft de Nederlander bij FC Barcelona of niet?

Zoals al wel langer geweten is wil FC Barcelona graag groot geld ontvangen voor de Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong. Barcelona heeft dat geld namelijk nodig om nieuwe spelers in te schrijven en eventueel nog een transfer te kunnen doen. De Nederlandse middenvelder verdient een hoop geld bij de Blaugrana en ziet het niet zitten om van salaris in te leveren. Ook dat zorgt ervoor dat Barça hem misschien liever kwijt dan rijk is.

Xavi gaf zijn spelers na de 4-0-zege tegen Valladolid enkele dagen vrijaf. Frenkie de Jong besloot om in die tijd even op vakantie te vertrekken naar Londen. "Dit is niet gerelateerd aan een transfer. Er zijn geen veranderingen in zijn situatie", schrijft Fabrizio Romano op Twitter. Er waren geruchten over eventuele gesprekken met Liverpool, maar volgens Fabrizio Romano is daar niets van aan. "Frenkie heeft andere plannen en zijn focus ligt volledig op een verlengd verblijf bij Barcelona", concludeert de transfergoeroe op Twitter.